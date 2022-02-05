Ковид убил почти миллион человек в США

Более 900 тыс. летальных случаев из-за заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксировано в США с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает ТАСС.

С начала пандемии в США от последствий COVID-19 умерли в общей сложности 900 334 человека. При этом лишь за последние четыре недели было зафиксировано свыше 60 тыс. летальных исходов. Как отмечает телекомпания CNN, примерно треть случаев смерти от последствий COVID-19 в США приходится на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда в стране был зафиксирован резкий скачок заболеваемости.

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Заразились коронавирусом за время пандемии в общей сложности 76,2 млн американцев. На фоне распространения омикрон-штамма инфекции более 17 млн случаев заражения были зафиксированы в последние четыре недели.