Иран рассчитывает на полную отмену санкций со стороны США

Тегеран ждет от Вашингтона отмены всех санкций, поскольку предоставленных американской стороной исключений по режиму ограничений, касающихся мирного освоения атома, недостаточно. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Мы слышали о частичной отмене ограничений в ядерной сфере, однако все понимают, что этого недостаточно, — цитирует его агентство Jamaran. — То, что нужно сделать США — это отмена всех санкций».

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