США ослабят антииранские санкции

США восстановят отменённые ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, заявил официальный представитель Госдепартамента.
При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану.
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«Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения», — сказал он в комментарии РИА Новости.
К ним собеседник агентства отнёс рост запасов обогащённого урана в Иране.