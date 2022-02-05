США ослабят антииранские санкции

США восстановят отменённые ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, заявил официальный представитель Госдепартамента.

При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения», — сказал он в комментарии РИА Новости.

К ним собеседник агентства отнёс рост запасов обогащённого урана в Иране.