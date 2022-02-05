Си Цзиньпин заявил о начале нового золотого 30-летия отношений Казахстана и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу провел в Доме народных собраний (парламент) встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой обсудил перспективы продвижения межгосударственного сотрудничества. Как сообщил МИД Китая, лидеры двух стран коснулись ряда ключевых вопросов двусторонних отношений.

«Китай готов углублять взаимное политическое доверие с Казахстаном, продвигать всеобъемлющее сотрудничество с вашей страной, сообща содействовать развитию и процветанию», — приводит слова Си Цзиньпина китайское внешнеполитическое ведомство. Председатель КНР добавил, что Пекин «всегда будет надежным другом и партнером казахстанской стороны».

Как уточнил Си Цзиньпин, Китай стремится вместе с Казахстаном осуществлять торговые и инвестиционные проекты, наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства и промышленности. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества он отметил взаимодействие в области современной медицины, искусственного интеллекта, электронной коммерции, цифровых финансов и альтернативных источников энергии.

Китайский лидер отметил, что КНР заинтересована в «независимом, свободном, стабильном и процветающем Казахстане». Он также заявил о важности укрепления сотрудничества со странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы готовы углублять взаимодействие в сфере безопасности, обеспечивать стабильность в наших странах и в регионе», — подчеркнул Си Цзиньпин.