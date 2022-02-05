Описан план действий России после «вторжения» в Украину

Кремль, по мнению немецкой внешней разведки, хочет создать «жестокий марионеточный режим» после вторжения в Украину, включив страну в состав Союзного государства РФ и Беларуси, пишет BILD.

Издание утверждает, что сначала Россия намерена «уничтожить войска Украины в полевых условиях» после того, как будет преодолена российско-украинская граница. После этого в планах осадить крупные города и активизировать там размещенные заранее агентурные ячейки, они должны будут договориться с пророссийским руководством «о капитуляции и сдаче» городов.

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«После получения контроля над всеми крупными городами Россия создаст «Народную раду» из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот фиктивный орган, по мнению издания, позволил бы создать на Украине марионеточный режим.

Издание также отмечает, что в настоящее время в ФСБ работают над созданием пророссийских групп для развертывания в Украине.

После полного захвата Украины в стране будет проведен референдум о присоединении к России. Нападение на Украину, утверждает BILD, может состояться уже в феврале, во всяком случае не позднее марта, если президент России Владимир Путин «не передумает».