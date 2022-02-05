Ученые установили прямую связь между смертностью от ковида и дефицитом витамина D

Исследователи из Университета имени Бар-Илана и Медицинского центра Галилеи утверждают, что собрали убедительные доказательства важности роли витамина D в снижении рисков тяжелой формы «ковида» или смерти вследствие этого заболевания.

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Согласно выводам ученых, дефицит витамина D значительно повышает эти риски.

Свои выводы, опубликованные в научном журнале PLOS One, они обосновали результатами исследований, проведенных в период первых двух волн эпидемии, т. е. до кампании по массовой вакцинации в Израиле.

Специалисты отметили, что дефицит витамина D в организме является характерным для жителей Ближневосточного региона, что делает исследование крайне актуальным и сегодня для профилактики тяжелого течения «ковида».