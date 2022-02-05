Живущих в Европе чеченцев призвали отрезать головы членам семьи Янгулбаевых: видео

Глава Курчалоевского РОВД (Чечня) Рустам Агуев призвал живущих в Европе чеченцев отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и привезти их в республику.

Отказавшихся от этой затеи Агуев назвал трусами.

Конфликт властей Чечни с семьей Янгулбаевых длится давно, братья Абубакар и Ибрагим часто выступали с критикой Рамзана Кадырова, также Абубакар работал юристом в «Комитете против пыток». Кадыров называл братьев, а также их отца — бывшего федерального судью Сайди Янгулбаева — террористами, которых пообещал уничтожить.

Кадыров и его правительство обвиняет братьев Янгулбаевых в том, что это якобы они администрируют оппозиционный Telegram-канал.