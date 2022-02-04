Парикмахера пустили, а личного врача – нет. Саакашвили недоволен

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему допустили его личного врача Нику Кипшидзе. Об этом экс-глава государства заявил в Тбилисском городском суде, где рассматривается дело «О незаконном пересечении границы».

По словам Саакашвили, позавчера он вызвал в тюрьму стилиста, и он пришел накануне, а личный врач не может попасть к нему уже больше месяца. «Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, каждый день пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили через день», — рассказал бывший президент страны.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Он отметил, что по приказу Бидзины Иванишвили к нему уже пять недель не пускают врачей. «Это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, много других процессов, состояние ухудшается с каждым днем», — цитирует Саакашвили «Грузия Online».