Популярность Путина в России повысилась

В январе выросли рейтинги одобрения деятельности президента, правительства и Госдумы, а также число людей, которые считают, что дела в стране идут в верном направлении, следует из опроса «Левада-центра». Одновременный рост рейтингов аналитики связывают с мобилизацией патриотически настроенных граждан, на которых повлияла усилившаяся в последнее время военная риторика.

Доля россиян, одобряющих деятельность Владимира Путина, за месяц выросла на 4 процентных пункта – до 69%, достигнув максимума за последние полгода. Одновременно уменьшилась доля россиян, не одобряющих деятельность президента — на 5 п.п. — до 29%.

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