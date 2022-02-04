Пашинян собрался в Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай.

«Пашинян посетит с визитом Турцию в марте и примет участие в дипломатическом форуме в Анталии», — приводит слова Октая РИА Новости со ссылкой на A haber.

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Он отметил, что страны-сопредседатели Минской группы фактически в течение 30 лет предлагали невозможное как решение. В результате проигравшей оказалась лишь Армения, а Азербайджан всесторонне укрепился.

«В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией были назначены специальные представители и озвучены позитивные месседжи. Мы надеемся, что этот процесс будет ускорен, и мы сможем продвинуться в кратчайшие сроки. Кроме того, откроются коридоры. Мы достигли точки, когда премьер-министр Армении приедет на дипломатический форум в Анталии», — сказал он.