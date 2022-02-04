Трамп обвинил Байдена в «разрушении Соединенных Штатов»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден за год разрушили Соединенные Штаты. Такое мнение он выразил в эфире подкаста «Ред зоун» (Red zone).

«Многие вещи идут плохо, все это действительно нанесло удар по людям всего за один год. Все это случилось за один год. Нашу страну уничтожили за один год», — приводит его слова «Независимая газета».

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