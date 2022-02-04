Германия может сменить истребители Tornado на F-35

Германия склоняется к покупке американского истребителя F-35, чтобы заменить свой устаревающий Tornado, сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны Германии.

Другой источник, близкий к немецким военным, сказал, что возможная покупка F-35 «вновь обсуждается», но никаких решений в ближайшее время не ожидается.

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«В последнее время были предприняты попытки проинформировать Германию о том, как продвигаться вперед с потенциальной покупкой F-35», — сказал третий источник, участвовавший в этих усилиях.

«Согласно политике, мы не будем публично подтверждать или комментировать предлагаемые передачи или продажи оборонных товаров, пока они не будут официально представлены Конгрессу», — заявил представитель Госдепа.

Германии необходимо быстро заменить свои стареющие реактивные самолеты «Торнадо», чтобы оставаться частью соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия, что и пообещало сделать новое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем.

Tornado — единственный немецкий реактивный самолет, способный нести американские ядерные бомбы, хранящиеся в Германии, на случай конфликта. Но ВВС используют этот самолет с 1980-х годов, и Берлин планирует поэтапно отказаться от него в период с 2025 по 2030 год.

Источник в министерстве обороны Германии сказал, что Шольц должен поднять этот вопрос во время поездки в Вашингтон на следующей неделе.

Если Германия решит купить F-35, это станет ударом для Boeing, чей F-18 был одобрен бывшим министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр для замены Tornado.

Решение использовать американский истребитель может расстроить Францию. Париж с опаской следит за прошлыми обсуждениями Германии по поводу выбора F-18 или F-35, опасаясь, что это может подорвать разработку совместного франко-германского истребителя, который должен быть готов в 2040-х годах.

Пока неясно, сколько самолетов F-35 Германия может попытаться закупить.

Крамп-Карренбауэр планировал закупить 45 F-18, но они предназначались для замены как самолетов Tornado, предназначенных для совместного использования ядерного оружия, так и самолетов для радиоэлектронной борьбы.