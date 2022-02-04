Поймана курица, проникшая на территорию Пентагона

В США поймали курицу, гулявшую по территории Пентагона, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на HuffPost. Военным так и не удалось установить, кому принадлежит птица.

Курицу обнаружили рано утром возле штаб-квартиры Министерства обороны США. Птица гуляла на запрещенной территории, поэтому была взята под стражу силами патруля. Представитель Пентагона Челси Джонс подтвердила инцидент, но не раскрыла подробности.

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«Нам запрещено говорить, где именно нашли курицу. Мы можем только сказать, что это было на одном из контрольно-пропускных пунктов», — говорится в заявлении.

Джонс добавила, что в Пентагоне пока не знают, откуда взялась курица. По ее словам, птица выглядела нервной и напуганной, но разрешила некоторым людям себя погладить.

После того, как новость о птице разошлась по СМИ, курица стала героем одного из вечерних шоу в США и получила имя Хенни Пенни. Позже ее забрал к себе фермер из Западной Вирджинии.