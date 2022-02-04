МИД Грузии: Вопрос Гянджинских ворот не стоит на повестке дня

«Вопрос Гянджинских ворот не стоит на повестке дня двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном».

Об этом заявила официальный представитель МИД Грузии Мари Нарчемашвили.

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По ее словам, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, что подтверждается широким спектром сотрудничества между странами, в том числе в сфере культуры:

«Что касается Гянджинских ворот, то этот вопрос не стоит на двусторонней повестке дня между Грузией и Азербайджаном. Соответственно, данный вопрос не нашел отражения в протоколе совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран» (цитата по Report).