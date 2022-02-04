Ильхам Алиев снова победил: Евросоюз выделит Азербайджану 2 млрд

ЕС выделил Азербайджану финансовый пакет на 2 миллиарда евро, сообщил комиссар Евросоюза по соседству и расширению Оливер Вархели по итогам переговоров в Баку.

Примечательно, что ЕС изначально планировал выделить Баку всего 140 миллионов долларов помощи, в то как Армении — 2 миллиарда долларов. Это, напомним, вызвало неоднозначную реакцию в Баку.

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«Разница примерно в 20 раз. Разве это справедливо? Нет. Разве это отражает реальные нужды двух стран? Нет. Даже если отставить в сторону ужасающие разрушения, совершенные армянской стороной на освобожденных территориях, и посмотреть на численность населения стран, можно увидеть разницу более чем в пять раз», — отмечал азербайджанский лидер Алиев во время интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore в декабре прошлого года.