Открытие Олимпиады: Путин уснул при выходе делегации Украины

Президент России Владимир Путин уснул при выходе делегации Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Момент поймал оператор во время прямого эфира американского телеканала NBC News, пишет «Фокус».

Комментатор Саванна Гатри в этот момент отметила, что за Путиным сегодня «наблюдает весь мир».

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«Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США угрожают жесткими санкциями, если Россия что-то предпримет», — сказала Гатри.

В какой-то момент президент России все же открыл глаза, а делегация Украины продолжила идти с флагом.

Президент России Владимир Путин демонстрирует единство с Китаем на фоне противостояния Москвы с Западом из-за Украины, написали в репортаже журналисты NBC.

«Олимпиада проходит во время конфронтации РФ и Китая с Западом. На Россию все пристально смотрят, чтобы увидеть, решит ли она воспользоваться началом Олимпийских игр и отвлечением внимания всего мира, чтобы вторгнуться в Украину, как так было в 2008 году в Грузии», – сказано в сообщении.

Путин является самым высокопоставленным гостем на Играх в Пекине после решения США, Великобритании и других стран не присылать официальных лиц в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, в частности из-за ситуации с уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами, пишет Associated Press.

