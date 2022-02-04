Баку устами Байрамова готов к делимитации и демаркации с Арменией без предусловий

«Я довел до сведения, что Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации с Арменией без предварительных условий».

Об этом сегодня сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с комиссаром Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.

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Дж.Байрамов сказал, что важно вернуть сотни тысяч людей на освобожденные земли, создать условия, способствующие безопасности: «Были обсуждения и в этом направлении. Все это показывает, насколько широка повестка сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы верим, что обсуждения, проведенные на этой встрече, в ближайшие месяцы дадут результаты» (цитата по АПА).