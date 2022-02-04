Байрамов проинформировал Вархели о важности поддержки разминирования освобожденных территорий

Одним из наиболее важных вопросов восстановления освобожденных территорий является поддержка разминирования этого региона

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с комиссаром ЕС по энергетике Оливером Вархели.

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«Этот вопрос находится в центре внимания ЕС. ЕС оказывает поддержку различными способами. Эта тема также обсуждалась сегодня. Думаю, что в ближайшее время будут и практические результаты этих переговоров», — сказал Д. Байрамов (цитата по «Репорт»).