Турецкий парламент поддержал принятие Шушинской декларации

Генеральная Ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции утвердила законопроект, отображающий Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией

Ранее Шушинскую декларацию одобрила парламентская комиссия по внешним связям Турции, отмечает «Анадолу».

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1 февраля Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Подписи под документом 15 июня 2021 года поставили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Один пунктов декларации гласит, что в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, «стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН».

В документе подчеркивается, что нынешний уровень связей между Турцией и Азербайджаном вносит вклад в региональный и международный мир и благосостояние.

В поддержку Шушинской Декларации проголосовали все члены парламента Азербайджана.