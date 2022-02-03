В Казахстане задумались о введении налога на роскошь

В Казахстане проработают вопрос о введении налога на роскошь, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

«Вопрос введения налогообложения предметов роскоши будет проработан на площадке министерства национальной экономики, являющегося уполномоченным органом в сфере налоговой политики», — говорится в сообщении.

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В частности, по информации пресс-службы Минфина, предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей высокой стоимости, таких марок, как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и других «путем введения повышающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства в зависимости от стоимости (свыше установленного предела) и года выпуска автомобиля и повышения ставки регистрационного сбора». «При этом по таким автомашинам должны быть исключены все льготы», — отметили в министерстве.

«Также к предметам роскоши можно отнести определенные классы летательных аппаратов и яхт и недвижимое имущество, находящееся в городах республиканского значения, областных центрах, курортных зонах следующее путем введения повышающих коэффициентов к налогу на имущество в зависимости от площади, к примеру: квартиры площадью более 300 кв.метров; жилые дома, дачные (загородные) дома площадью более 400 кв.м», — добавили в Минфине.