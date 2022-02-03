Эрдоган провел встречу с делегацией крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Украину принял делегацию крымских татар во главе лидером крымскотатарского народа Мустафой Абдулджемилем Кырымоглу.

Встреча состоялась в Международном аэропорту Борисполь в Киеве, уточняет «Анадолу».

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Беседа прошла в присутствии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, министра по делам экологии, градостроительства и изменения климата Мурата Курума, главы Управления по связям АП Турции Фахреттина Алтуна и пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

Президент Эрдоган находился с украинской столице по приглашению президента Украины Владимира Зеленского с целью участия в десятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Украина.