Военную технику «кадыровцев» перебросили из Чечни в направлении Украины

В Кабардино-Балкарии заметили колонну военной техники, характерной для Росгвардии, которая двигалась в северо-западном направлении, сообщает «Медуза» со ссылкой на расследовательскую группу Conflict Intelligence Team (CIT).

На видеозаписи от 2 февраля, снятой в районе города Прохладный, видны БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Урал-ВВ» с символикой 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк «Север». Полк входит в состав Войск национальной гвардии и дислоцируется в Грозном.

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Примечательно, что глава Чечни Рамзан Кадыров внезапно вчера прилетел в Москву, где, по его словам, обсудил с Путиным вопросы, которые требовали «личного участия».

