В Польше выступают за постоянное присутствие американских войск

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что глава польского МИДа Збигнев Рау будет выступать за то, чтобы направляемые в страну американские войска оставались на ее территории на постоянной основе с ротацией, передает Reuters.

Он подчеркнул, что польские дипломаты рассчитывают на «расширение присутствия союзников в форме постоянной ротации». По его словам, текущая ситуация в области безопасности означает, что «необходимость усиления этой политики сдерживания становится еще более насущной».

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