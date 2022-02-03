Армяне надоели даже своему главному лоббисту в России Константину Затулину

Как грибы после дождя, растут претензии к России, причем, если проследить, кто именно стоит за этими претензиями, это в большинстве своем все те же политологи, блогеры, которые являются электоратом Пашиняна.

Об этом заявил запред Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, слова которого приводит издание «Новости-Армения».

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«То есть Россию модно обвинять в том, что она “кинула” Армению, не поддержала и чуть ли не спланировала все то, что произошло, для того, чтобы “проучить Армению”.

И впервые эти настроения получают отклик у населения Армении. Симпатии к России как таковой резко упали там», — восклицает парламентарий.

«Ситуация парадоксальная: именно Россия обеспечивает сегодня фактически возможность армянам Карабаха чувствовать себя в относительной безопасности, потому что там наш миротворческий контингент, а в самой Армении растут антироссийские настроения», — посетовал Затулин.