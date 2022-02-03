Политолог: Кадыров и его подельники ставят под сомнение структуру власти в России

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комиссия по вопросам депутатской этики готова рассмотреть высказывания депутата Адама Делимханова, если в комиссию поступит соответствующее обращение. Накануне депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал оторвать (в другом переводе — отрезать) головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева.

«Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил Делимханов в обращении на чеченском языке.

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Обращение с аналогичными угрозами в адрес Янгулбаевых позднее записали и другие чеченские чиновники.

Многие россияне недооценивают происходящие события в Чечне вокруг ситуации с задержанием Заремы Мусаевой, хотя происходят принципиальные вещи для политической жизни страны, пишет на страницах «Дождя» сооснователь Свободного университета и редактором отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

«Рамзан Кадыров и его подельники — они деятельно, очень активно ставят под сомнение структуру власти в Российской Федерации — как так называемый федерализм, то, что от него осталось, так и принцип разделения властей, так и принцип выхода в данном случае формально губернатора Чеченской республики, руководителя региона далеко за рамки своих полномочий», — отметил он. Мартынов подчеркнул, что эта история показывает, как несоблюдение законов и Конституции в Чечне перекочевало на Нижегородскую область, откуда вывезли Мусаеву, поэтому то же самое может случиться с любым другим российским регионом.