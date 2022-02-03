Эрдоган подверг Запад критике за «безответственные сценарии оккупации»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после личной встречи в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским раскритиковал западные страны за «безответственные сценарии оккупации». Об этом он сказал во время совместного брифинга с Зеленским в четверг, 3 февраля, пишет «Русская весна».

Турецкий президент начал с того, что раскритиковал Запад за «безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации, которые истощают украинский народ».

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Он заявил, что готов делать все необходимое для окончания кризиса «двух соседних дружественных стран». И чтобы «погасить пожар, а не разжигать его».