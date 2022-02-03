Эрдоган: Турция готова помочь в решении кризиса между Украиной и Россией

Турция готова сделать все возможное для прекращения напряженности между двумя соседними дружественными странами [Украиной и РФ] Черноморского региона. Мы готовы организовать встречу лидеров [Зеленского и Путина] либо создать площадку для технических переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве. Об этом пишет «Анадолу»

Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции по вопросу поддержки территориальной целостности Украины, включая Крым, и суверенитета этой страны остается неизменной.

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Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил президента Турции за инициативу посредничества с целью снижения напряженность между Украиной и Россией.

«Ваш визит – показатель того, кто именно стоит рядом с Украиной в трудную минуту. Наша страна не забудет этого», — сказал Зеленский.