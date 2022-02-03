«Сфера безопасности Украины». Зеленский озвучил основную тему переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что в Украине будет расширено производство беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

«Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летательных аппаратов на Украине», — отметил он на пресс-конференции в Киеве по результатам встречи.

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Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за инициативу стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

«Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией <…>. Для мира на Украине мы готовы делать все возможное, на всех площадках и во всех форматах. Нет разницы, где именно можно поставить точку в войне. Главное, чтобы искренне все были готовы к этому», — сказал он (цитата по ТАСС).

Зеленский также проинформировал, что главной темой его встречи с президентом Турции стала сфера безопасности.

Перечисляя успехи в экономическом двустороннем сотрудничестве, Зеленский сообщил, что они не так значимы, если в стране существует угроза безопасности. «Есть вещи намного более важные, без которых все эти победы экономики теряют смысл, — это безопасность, это мир. Поэтому вызовы, что встали перед нами, и шаги для их преодоления были основной темой нашей встречи», — сообщил он.