В Украине будет построен завод по сборке дронов Bayraktar

Украина и Турция подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких военных технологий, которое предусматривает строительство в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

Турция и Украина также заключили соглашение о зоне свободной торговли, сообщает телеканал «Украина-24».

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Ожидается, что соглашение о Зоне свободной торговли между странами будет приносить дополнительные 2% ВВП ежегодно, отмечает «Интерфакс».