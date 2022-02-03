Явуз Селим Кыран: Важно, чтобы армянская сторона соблюдала режим прекращения огня

«Нормализация отношений с Арменией очень важна».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран в ходе проходящей в Анкаре конференции, посвященной 30-летней годовщине восстановления отношений между Азербайджаном и Турцией.

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«Крайне важно, чтобы армянская сторона заняла позицию, способствующую миру в регионе, и соблюдала режим прекращения огня в Карабахе. Мы будем продолжать следить за этим. Полеты между Турцией и Арменией, начавшиеся вчера, имеют важное значение», — подчеркнул замминистра (цитата по АПА).