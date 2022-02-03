В Армении солдат самовольно покинул воинскую часть, ведется расследование по этому делу.

Об этом сказал журналистам заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян, комментируя данный случай.

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«К нам поступила информация о том, что солдат самовольно покинул воинскую часть. По факту началось расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сказал Саркисян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, оборонное ведомство и ВС страны сами заинтересованы в установлении всех обстоятельств произошедшего, а также что стало его причиной. Саркисян отметил, что виновные будут наказаны со всей строгостью — если будет установлено, что имело место даже малейшее насилие в отношении солдата, то последствия увидят все.

«Если станет известно, что виновник – командир или сослуживец, мы дадим соответствующую оценку их действиям», — сказал Саркисян.