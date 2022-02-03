Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции

Анкара не намерена разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции в российско-украинском кризисе до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Пользуясь налаженным тесным диалогом с обеими странами, Анкара готова внести свой вклад в восстановление диалога и мира между ними, если стороны изъявят такое желание. Мы предлагаем все варианты, включая посредничество, содействие или предоставление площадки для проведения переговоров», — приводит слова Алтуна агентство Блумберг.

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«Позиция Турции в этом вопросе предельно ясна, и обе стороны осознают благие намерения нашей страны», — подчеркнул глава управления.