Локдауны бесполезны, считают американские ученые

Ученые американского Университета Джонса Хопкинса заявили, что не существует доказательств эффективности локдаунов для подавления распространения коронавируса. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Studies of Applied Economics.

Согласно данным исследователей, локдауны в первую волну коронавируса помогли снизить смертность в Европе и США на 0,2%, но при этом вызвали большие экономические и социальные издержки. При этом, как отмечают ученые, метаанализ позволяет прийти к выводу, что локдауны практически не повлияли на ситуацию в здравоохранении. Так, введение режима самоизоляции способствовало снижению смертности всего на 2,9%.

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Отмечается, что ученые просмотрели около 20 тыс. исследований, и только 24 из них подходили для включения в метаанализ.