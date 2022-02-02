Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в Казахстане

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» опровергает вмешательство в дела Казахстана, в частности, в беспорядках, которые произошли в начале января в ряде городов этой страны.

«Утверждения о вмешательстве Афганистана в нестабильность Казахстана не соответствуют действительности», — написал в среду в твиттере заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани.

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По его словам, «некоторые средства массовой информации цитируют слова российских официальных лиц о том, что некоторые афганцы могли быть причастны к нестабильности в Казахстане». «Мы отвергаем это утверждение», — заявил Самангани.

«Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство) не позволит никому на основании своих обязательств использовать афганскую территорию во вред другой стране, или вмешиваться во внутренние дела другой страны, и этому нет никаких доказательств», — подчеркнул представитель талибов.

Самангани в очередной раз повторил, что «с территории Афганистана нет угрозы какой-либо стране».