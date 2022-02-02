Шольц отправится в Москву на переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

«Я скоро поговорю [с Путиным] в Москве на те темы, которые необходимы. Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО», — отметил Шольц в среду вечером в интервью телеканалу Цэ-дэ-эф. «Это [встреча] запланировано и состоится в ближайшее время», — добавил канцлер ФРГ, слова которого приводит ТАСС. Однако он не уточнил конкретную дату визита в Москву.

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