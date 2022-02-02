Израиль начал разработку лазерной противоракетной системы

В Израиле начали разработку лазерной системы для защиты от ракетной атаки. Об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет, слова которого приводит «Фокус».

ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля) в экспериментальном режиме через год протестируют лазерную систему перехвата, после чего планируется поставить ее на оперативное дежурство.

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Установку планируют разместить в южной части Израиля, где население неоднократно подвергалась ракетным обстрелам со стороны боевиков ХАМАС и других группировок в Секторе Газа. После этого лазерную систему планируют устанавливать и в других регионах страны.

«Это эффективно уберет самую сильную карту, которую противник имел против нас», — заявил Беннет.

Свое заявление министр сделал на ежегодной конференции Института исследований национальной безопасности, израильского аналитического центра по вопросам безопасности. Лазерная система дополнит собой многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля.

«Это позволит нам в среднесрочной и долгосрочной перспективе прикрыть Израиль стеной из лазеров, которые защищают нас от ракет, беспилотников и других угроз», — подытожил премьер-министр.