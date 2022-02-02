Госдеп подтвердил подлинность ответа на предложения Москвы

Государственный департамент США подтвердил, что документы, опубликованные газетой El País и касающиеся ответа США и НАТО Москве по поводу гарантий безопасности, подлинные. Об этом сообщает «Лайф».

Предлагаем вам ознакомиться с полным переводом ответа США, предоставленным изданием «Дождь».

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Области взаимодействия для повышения безопасности

Введение

Соединенные Штаты готовы к работе по достижению понимания с Россией вместе с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по представляющим интерес вопросам безопасности. Мы готовы рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, представляющим двусторонний интерес, включая подписание документов для решения соответствующих проблем в области безопасности. В ответ на просьбу России о том, чтобы США предоставили прямой письменный ответ на проект предложения России о двустороннем договоре, и в соответствии с нашим обязательством поднять наши собственные вопросы, вызывающие озабоченность, ниже перечислены вопросы, по которым США готовы обсудить взаимные обязательства или действия, и площадки, на которых следует рассматривать каждый из них. По некоторым вопросам для обеспечения надлежащего участия союзников и партнеров потребуется более одной площадки.

Мы готовы взаимодействовать с Россией на двусторонней основе в рамках американо-российского стратегического диалога по стабильности, в Совете Россия-НАТО и в ОБСЕ в целях конкретных улучшений европейской безопасности. В рамках этих диалогов США открыты для обсуждения вопросов безопасности, вызывающих озабоченность у России, США и наших союзников и партнеров. Вопросы, связанные с НАТО, в том числе те, которые поднимаются в предложении России, будут рассматриваться Североатлантическим союзом отдельно. США обсудят все вопросы, которые затрагивают безопасность Европы, с нашими союзниками и партнерами. США продолжают твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО и считают, что Совет Россия-НАТО является подходящей площадкой для обсуждения этого вопроса (статья 4 предложенного Россией двустороннего договора).

США вступают в этот процесс по доброй воле и с целью улучшения евроатлантической безопасности. Тем временем Россия разместила более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, оккупировала Крым и разожгла конфликт в Донбассе. В предложенных договорах Россия выдвинула определенные требования, которые подрывают принципы, которые Россия обязалась соблюдать в предыдущих документах. Крайне важно, чтобы обсуждения проходили на базе основополагающих документов по европейской безопасности, включая Хельсинкский заключительный акт, Основополагающий акт Россия-НАТО и Парижскую хартию, а также Устав Организации объединенных наций, в которых закреплены принципы суверенитета, территориальной неприкосновенность и право каждого государства выбирать свои механизмы безопасности и союзы, равно как уважение прав человека и основных свобод, включая свободу выражения мнений, свободу мирных собраний и свободу вероисповедания (статья 2 предлагаемого Россией двустороннего договора).

Мы также готовы к обсуждению неделимости безопасности — и наших соответствующих интерпретаций этого понятия — в соответствии со статьей 1 российского проекта двустороннего договора. Мы отмечаем, что это одна концепция в обширном контексте многих обязательств, взятых государствами-участниками ОБСЕ друг перед другом, и ее нельзя рассматривать изолированно. Мы серьезно относимся к взаимосогласованной концепции всеобъемлющей, совместной, равной и неделимой безопасности, изложенной в Памятной декларации саммита ОБСЕ в Астане 2010 года, в которой и Соединенные Штаты, и Россия также подтвердили неотъемлемое право каждого государства-участника на свободу выбора или изменения своих мер безопасности, включая союзные договоры.

На протяжении всего этого процесса Соединенные Штаты не отступят от своих ценностей, обязательств по международному праву или международно признанных принципов. США вместе с нашими союзниками и партнерами будут и впредь выражать дополнительную обеспокоенность в связи с действиями России, влияющими на безопасность в евроатлантическом регионе.

Расстановка сил в Украине (предлагаемые площадки: Американо-российский стратегический диалог по стабильности, ОБСЕ и «Нормандский формат»)

Позиция Соединенных Штатов. США готовы в зависимости от складывающихся условий обсуждать взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как США, так и России по воздержанию от размещения на территории Украины наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных военных сил. Мы продолжим консультироваться с Украиной в рамках этих обсуждений.

Опасения. США обеспокоены российскими военными подразделениями и военной техникой в Украине, в том числе дальнейшим наращиванием вооруженных сил в Крыму и на границах Украины. США также обеспокоены тем, что Россия нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, в котором обязалась, среди прочего, «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины» и «воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины». Россия предложила ограничить развертывание ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (статья 6 предлагаемого Россией двустороннего договора).

Военные учения (предлагаемые площадки: Американо-российский стратегический диалог по стабильности, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ)

Позиция Соединенных Штатов. США по согласованию с нашими союзниками и партнерами готовы обсудить меры по повышению доверия в отношении крупных наземных учений в Европе, включая, помимо прочего, обязательства по уведомлению и модернизацию Венского документа. В своих предложениях по модернизации Венского документа в ОБСЕ мы и наши союзники и партнеры ясно дали понять, что мы поддерживаем увеличение прозрачности в военной сфере, что важно для снижения риска неверного толкования и просчетов. США по согласованию с нашими союзниками и партнерами по НАТО и на основе аналогичных обязательств со стороны России также готовы в соответствующем контексте рассмотреть расширенный режим уведомления об учениях и меры по снижению ядерной опасности, включая носители стратегического ядерного оружия.

Опасения. США и союзники и партнеры по НАТО ясно выразили нашу озабоченность по поводу крупных военных учений и других действий России, которые проводятся без предварительного уведомления или надлежащей прозрачности. Невыполнение Россией в полной мере своих обязательств по Венскому документу подорвало безопасность в Европе. Россия предложила ограничить военную деятельность и улучшить механизмы предотвращения опасной деятельности (статья 5 предлагаемого Россией двустороннего договора).

Военные маневры (предлагаемые площадки: Американо-российский стратегический диалог по стабильности, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ)

Позиция Соединенных Штатов. США по согласованию с нашими союзниками и партнерами готовы разработать дополнительные меры по предотвращению инцидентов на море и в воздухе, которые не подрывают основные принципы международного права, в том числе путем обсуждения усовершенствований в рамках Соглашения об инцидентах на море и создания дополнительных механизмов для двустороннего урегулирования конфликтов. США и наши союзники и партнеры по НАТО по-прежнему готовы обсудить предложения по усилению положений о снижении рисков в Венском документе.

Опасения. Соединенные Штаты обеспокоены небезопасными маневрами России рядом с кораблями и самолетами США и их союзников в международных водах и воздушном пространстве. США также обеспокоены действиями России, которые нарушают права и свободы судоходства, а также международную торговлю в Черном и Азовском морях. Кроме того, невыполнение Россией своих обязательств в части снижения рисков в рамках Венского документа вызывает обеспокоенность США и других наших партнеров по ОБСЕ. Россия предложила ограничить военную деятельность и улучшить механизмы предотвращения опасной деятельности (статья 5 предлагаемого Россией двустороннего договора).

Ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности (предлагаемые площадки: Американо-российский стратегический диалог по стабильности с дополнительными консультациями в рамках Совета Россия-НАТО)

Позиция Соединенных Штатов. США в тесном взаимодействии с нашими союзниками готовы начать обсуждение в рамках Американо-российского стратегического диалога вопросов контроля над вооружениями для наземных ракет средней и меньшей дальности и их пусковых установок.

Опасения. США и наши союзники и партнеры обеспокоены существенным нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности во время, когда он действовал, а также продолжающимся производством и развертыванием Россией ракетного комплекса SSC-8 (9M729) наряду с другими российскими ракетами средней и меньшей дальности. Россия предложила ограничить размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (статья 6 предлагаемого Россией двустороннего договора).

Размещение вооружений США, России и НАТО (предлагаемые площадки: Американо-российский стратегический диалог по стабильности, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ)

Позиция Соединенных Штатов. Текущий конфигурация сил США и НАТО ограничена, пропорциональна и полностью соответствует обязательствам по Основополагающему акту Россия-НАТО. Мы по-прежнему воздерживаемся от «дополнительного постоянного базирования значительных боевых подразделений», а также от размещения ядерного оружия в государствах Восточной Европы. Силы США в Европе составляют четверть их численности в конце холодной войны. Дальнейшее усиление российской военной позиции или агрессия против Украины заставят Соединенные Штаты и наших союзников усилить нашу оборонительную позицию. США готовы обсудить то, в чем мы не согласны, и выяснить, как мы можем обсудить обеспокоенность по поводу вооруженных сил, включая повышение прозрачности и снижение рисков посредством Венского документа, чтобы снизить взаимную озабоченность.

Опасения. США и наши союзники и партнеры обеспокоены многосторонним наращиванием Россией военной мощи, более агрессивной позицией, совершенствуемым военным потенциалом и провокационными действиями, в том числе вблизи границ союзников по НАТО, а также ее крупномасштабными учениями без предварительного уведомления, продолжающейся военной оккупацией и наращиванием военной мощи в Крыму и у восточных границ Украины, размещением современных ракет двойного назначения в Калининграде и неоднократными вторжениями в воздушное пространство союзников НАТО. Россия предложила ограничить военную активность и улучшить механизмы предотвращения опасной деятельности (статья 5 предлагаемого Россией двустороннего договора).

Система «Иджис» (Предлагаемые площадки: Американо-российский стратегический диалог по стабильности с дополнительными консультациями в рамках Совета Россия-НАТО)

Позиция Соединенных Штатов. США по согласованию с союзниками и при необходимости с их согласия готовы обсуждать прозрачный механизм, который позволил бы подтвердить отсутствие крылатых ракет «Томагавк» на объектах «Иджис» в Румынии и Польше, при условии, что Россия предложит взаимные меры прозрачности по двум ракетным базам на наш выбор в России. Мы должны проконсультироваться по этому вопросу с союзниками по НАТО, включая Румынию и Польшу.

Опасения. Россия предложила ограничить развертывание ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (статья 6 предлагаемого Россией двустороннего договора) и ранее заявляла, что США могут запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк» с объектов «Иджис.

Новый Договор об СНВ (предлагаемая площадка: Американо-российский стратегический диалог по стабильности )

Позиция Соединенных Штатов. Мы разделяем цель сохранения ограничений на средства доставки межконтинентальной дальности, в настоящее время подпадающие под действие нового договора об СНВ, — межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики с ядерным вооружением. Кроме того, мы должны включить в последующие соглашения по контролю над вооружениями новые виды межконтинентальных средств доставки с ядерными боеголовками. Мы также должны заняться нестратегическим ядерным оружием и неразвернутыми ядерными боеголовками. Мы предлагаем немедленно приступить к обсуждению мер по реализации нового договора об СНВ. США готовы через Американо-российский стратегический диалог по стабильности обсудить, как будущие соглашения и договоренности по контролю над вооружениями будут включать все ядерное оружие США и России, в том числе так называемое «нестратегическое ядерное оружие». Мы также выразили готовность через Совет Россия-НАТО провести взаимные брифинги по ядерной политике России и НАТО, а также содействовать усилиям по обеспечению прозрачности и снижению рисков.

Опасения. США вместе с нашими союзниками и партнерами очень обеспокоены большим и неограниченным арсеналом нестратегических ядерных вооружений России, а также разработкой новых систем доставки ядерного оружия межконтинентальной дальности, которые в настоящее время не учитываются в рамках нового Договора об СНВ. Союзники США и НАТО также обеспокоены усилиями России по диверсификации и расширению своего ядерного арсенала, а также размещением ею современных ракет двойного назначения и нестратегических ядерных вооружений вблизи границ союзников по НАТО. Россия предложила запретить размещение ядерного оружия за пределами национальной территории (статья 7 предлагаемого Россией двустороннего договора). Россия выразила озабоченность по поводу готовности Соединенных Штатов начать переговоры по соглашению, дополняющему новый договор о СНВ.

Заключение

Вместе с нашими союзниками и партнерами США поддерживают усилия по повышению безопасности в североатлантическом регионе и считают, что диалог по вызывающим озабоченность вопросам может привести к значимым результатам. Такой диалог должен проходить в соответствующих форматах, включая ОБСЕ и Совет Россия-НАТО, и должен удовлетворять основополагающим принципам европейской безопасности, воплощенным в основных документах, таких как Хельсинкский заключительный акт. Позиция правительства США заключается в том, что прогресс в этих вопросах может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины.