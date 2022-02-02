Самолет армянской авиакомпании совершил посадку в Стамбуле

В рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией сегодня началось авиасообщение между Ереваном и Стамбулом.

Самолет армянской авиакомпании FlyOne Armenia с 64 пассажирами на борту прибыл в аэропорт Стамбула в 19:40 по местному времени, пишет «Анадолу».

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Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Звартноц в столице Армении в турецкий мегаполис в 18:00 по местному времени.

В свою очередь самолет авиакомпании Pegasus Airlines вылетит из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен в Ереван в 23.30.