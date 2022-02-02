Глава CNN покинул свой пост

Глава телеканала CNN Джефф Цукер объявил в среду об отставке в связи с тем, что тайно состоял в романтических отношениях с коллегой.

«В рамках расследования деятельности Криса Куомо (бывший ведущий телеканала) на CNN, меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я совершил ошибку. В связи с этим сегодня я ухожу в отставку», — говорится в опубликованном телеканалом заявлении Цукера.

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«Я благодарен тысячам невероятно талантливых работников, которые помогли сделать (работу в CNN) такой радостью для меня и таким успехом для всех нас. Я желаю всем только самого лучшего в грядущие годы», — написал Цукер.

Глава конгломерата WarnerMedia, в котором состоит телеканал CNN, Джейсон Килар заявил, что принял отставку Цукера.

«Я принял отставку Джеффа Цукера. (…) Мы благодарим Джеффа за его вклад за последние девять лет», — сообщил Килар в письме к сотрудникам. Он подчеркнул, что вскоре в WarnerMedia объявят временное руководство CNN.

Как отмечает CNN, уходящий с поста Цукер состоит в отношениях с директором телеканала по маркетингу Эллисон Голласт, которая остается работать на телеканале. По ее словам, она на протяжении долгих лет дружила с Цукером, но затем, в период пандемии коронавируса COVID-19, их отношения изменились.

«Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами на протяжении около 20 лет. Недавно, в период COVID-19, наши отношения изменились. Я сожалею, что мы не раскрыли этого в надлежащее время. Я невероятно горжусь своей работой на CNN и надеюсь продолжить эту потрясающую работу, которую мы выполняем каждый день», — приводит CNN выдержки из заявления Голласт.

Цукер возглавил CNN в 2013 году, напоминает «Интерфакс». До этого 25 лет он проработал на телеканале NBC. С 2007 по 2011 он руководил холдингом, который включал вещательную сеть, новостные и спортивные подразделения, кабельную сеть, Universal Pictures и тематические парки развлечений.

В 1996 году Цукер женился на Карин Стефани Натансон, которая тогда руководила передачей Saturday Night Live на NBC. Пара воспитывает четверых детей. В 31 год у Цукера обнаружили рак. Он проходил химиотерапию и вылечился, однако болезнь вернулась через три года. Тогда Цукеру вновь удалось победить рак.