Путин и Джонсон обсудили Украину и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине, а также о предложениях Москвы по предоставлению гарантий безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Джонсоном отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности по вопросам безопасности.

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«Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», — говорится в заявлении.