Генсек НАТО допустил развертывание новых войск в юго-восточном направлении

НАТО рассматривает возможность развёртывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части альянса, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. Он также отметил, что усиление альянса на восточном направлении носит «оборонительный и пропорциональный» характер.

«Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развёртывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

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