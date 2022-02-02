ВВС Великобритании перехватили российские самолеты

Великобритания перехватила и сопроводила четыре российских бомбардировщика, приближавшихся к ее границам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Королевских ВВС.

«Истребители быстрого реагирования «Тайфун», базирующиеся в Лоссимуте, при поддержке Voyager из числа королевских ВВС были подняты сегодня против неопознанного самолета, приближающегося к району интересов Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета Ту-95», — указано в заявлении пресс-секретаря.

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Там уточнили, что самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании.