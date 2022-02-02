Президент Алиев обвинил финансиста Сороса в настраивании молодежи против собственных стран

Национально-духовные ценности составляют основу нашего государства, и я неоднократно говорил, что современное и независимое азербайджанское государство построено на национальных ценностях.

Об этом сказал Ильхам Алиев в среду на Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи.

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«Цель этих глобалистов — так я их условно называю — соросовцев — именно молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования, реализуется разрушительная миссия, чтобы поднять молодежь против своего государства, прежде всего против своих предков, против своей истории, против своих ценностей, а затем использовать их как зомби», — добавил лидер Азербайджана.