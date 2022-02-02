Багратян раскрыл истинную причину отставки Саркисяна

Бывший президент Армении Армен Саркисян является гражданином Великобритании, а также почетным гражданином Казахстана, и именно поэтому ушел в отставку. Об этом на передаче «Прессинг» заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

Экс-премьер уверен, что Саркисян оказал большие услуги семье Назарбаевых, легализовал деньги дочери Нурсултана, Дариги, сделал серьезные инвестиции в горнодобывающую промышленность Казахстана.

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Перед Арменом Саркисяном, по его словам, стоял вопрос о сохранении активов в Казахстане.

«Вероятно, он боялся, что его арестуют, даже будучи на посту президента. Лучшим решением было сбежать в Лондон», – отметил Багратян, слова которого приводит News.am.

Бывший премьер-министр напомнил, что Армен Саркисян стал президентом в 2018 году и не представил документ о том, что он не является гражданином другой страны.

«Что касается слов Никола Пашиняна о том, что он видел бумагу, то ее не было. Никол просто подумал, что более уязвимого президента он не найдет, и оставил Саркисяна. Президентом в итоге стали человек, который впоследствии сыграл решающую роль в карабахском вопросе. Он во время войны не позволил армянской стороне нанести удар по нефте- и газопроводам Азербайджана», – заключил он.