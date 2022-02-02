Пентагон анонсировал отправку новых войск в Румынию, Польшу и Германию

Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

Готовящиеся к переброске в Европу военнослужащие США при этом не будут участвовать в военных действиях в Украине, отметили в американском Минобороны, пишет RT.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Перебрасываемое в Европу американское военное подкрепление будет находиться под командованием США, а не НАТО, добавили в Пентагоне.