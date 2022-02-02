Возобновилось авиасообщение между Арменией и Турцией

Между Арменией и Турцией возобновилось прямое авиасообщение.

Первый рейс по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван выполнил армянский перевозчик Fly One Armenia, пишет «Спутник».

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Лайнер Airbus A320 с 65 пассажирами на борту вылетел, как и было запланировано, в 18:00 по местному времени из международного аэропорта «Звартноц» в Стамбул.

Предлагаем вашему вниманию кадры регистрации на первый рейс в Стамбул. Бортом Flyone Armenia в Турцию полетели 65 пассажиров.