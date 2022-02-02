Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу

Президент США Джо Байден официально приказал Пентагону, чтобы порядка 2000 военнослужащих из Форт-Брэгга, Северная Каролина, были развернуты в Польше и Германии на этой неделе, а также передислоцировали часть пехотной эскадрильи «Stryker» численностью около 1000 военнослужащих, базирующихся в Германии, в Румынию, в соответствии с Североатлантическим договором, ближайший к России восточный фланг организации, сообщает газета WSJ.

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Издание отмечает, что это будет первое крупное передвижение войск США в противостоянии между западом и востоком.