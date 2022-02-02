Украина заявила, что Донбасс никогда не получит «особый статус»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу. Об этом он заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

По словам Кулебы, закрепление особого статуса Донбасса с правом вето стратегических решений Украине пытается навязать РФ.

При этом Кулеба министр добавил, что Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией «Минских соглашений». Но подчеркнул, что они начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть, по словам Кулебы, там стоит лишь на втором месте.