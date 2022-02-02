Трамп заявил, что США «катятся в ад»: видео

При нынешнем руководстве Соединенные Штаты Америки «катятся в ад». Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп на первом в году предвыборном митинге.

Трампа, в частности, спросили, каково его главное послание людям.

«Это послание любви. Я имею в виду, наша страна катится в ад», — заявил Трамп. Он объяснил, что из-за партии демократов США потеряли энергетическую независимость. В настоящее время, по его словам, страна зависит от ОПЕК и России.

«Если вы помните, заправка автомобиля стоила 1,9 доллара за галлон, а теперь доходит до 6–7 долларов. В Калифорнии — более семи долларов. Потом был удар ковида из Китая, они должны за это заплатить. Это около 60 триллионов долларов ущерба, не говоря обо всех смертях. Наша страна катится в ад!», — заявил экс-глава Белого дома.

Также он заявил, что Республиканская партия на предстоящих выборах в ноябре постарается занять численное большинство в палате представителей.