El País опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по безопасности

Испанская газета El País опубликовала в среду полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности, передает ТАСС.

По утверждению издания, речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. В текстах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были озвучены западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Москва согласилась с этим требованием. Однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, содержание предложений США в ближайшее время окажется известным широкой общественности, так как они обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и Киевом.

По утверждению El País, США и НАТО призвали РФ вернуться к соблюдению ДОВСЕ, включая предоставление информации о численности и размещении сил. Также США, НАТО предложили России диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск, миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.

